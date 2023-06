Wagner-baas verklaart de oorlog aan Russische legerleiding • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 3397 keer bekeken • bewaren

Wagner-baas Yevgeny Prigozhin heeft vrijdag de oorlog verklaard aan het Russische ministerie van Defensie. “Het kwaad veroorzaakt door de militaire leiding van het land moet worden gestopt”, aldus Prigozhin. “Ze hebben de levens van soldaten verwaarloosd. Ze zijn het woord ‘gerechtigheid’ vergeten. Wij zullen het terugbrengen.”

De binnenlandse oorlogsverklaring volgt op een video waarin Prigozhin zegt dat de motieven voor de invasie in Oekraïne nergens op sloegen. Volgens de Wagner-baas was er geen sprake van een dreigende Oekraïense aanval met steun van de NAVO in februari 2022. “Het ministerie van Defensie heeft de bevolking en de president proberen te misleiden.”

Prigozhin schuift de schuld voor de oorlog in de schoenen van minister van Defensie Sergei Shoigu en de oligarchen in Rusland, schrijft The Guardian. Hij omschrijft hen in zijn video als “gestoorde klootzakken”.

De aanvoerder van het Russische huurlingenleger stelt dat de oorlog voorkomen had kunnen worden door te praten met de Oekraïense president Volodomyr Zelenskiy. “Hij stond open voor akkoorden. Het enige wat nodig was, was afdalen van de Olympus en met hem onderhandelen.”