Extreme regenval zorgt voor doden, gewonden en vermisten in Noord-Italië

19 mei 2023 - 13:53

Rutte zou een beperkte noodtoestand moeten uitroepen, VOORDAT het te laat is. Hiermee bedoel ik: De waterschappen moeten alles doen wat nodig is om 1. In de winter heel veel water op te slaan en vast te houden; 2. In droge zomers voldoende water voorraden te hebben zodat de boeren hun gewassen kunnen bewateren; 3. Bij extreme regenval veel water weg te pompen naar kunstmatige meren, die als opslag dienen om water vast te houden. Een beperkte noodtoestand is nodig om dit SNEL te doen. Als noodzakelijke projecten jaren vertraging oplopen door allerlei procedures, dan krijgen wij ook problemen. Dat is niet nodig. Dan moet Rutte wel pro-actief zijn. Ik vraag me af of hij weet wat dat betekent. En of hij pro-actief kan zijn. Zijn hele leven is hij eerder pro-passief. Nooit iets oplossen, alles aan anderen overlaten. Wanneer er iets aan de hand is, was hij er hoogstens zijdelings bij betrokken en heeft hij er geen herinnering aan. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wie veel werkt, maakt veel fouten. Rutte kan zich niet herinneren, dat hij ooit iets fout heeft gedaan. LOL.