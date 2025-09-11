Extreemrechtse partijen blokkeren weer poging gewonde kinderen Gaza in Nederland te verzorgen

De Tweede Kamer heeft donderdag nipt een voorstel van de SP afgewezen om ernstig gewonde of zieke kinderen uit Gaza naar Nederlandse ziekenhuizen te halen. Dat schrijft NU.nl . De motie werd met 72 tegen 71 stemmen verworpen na een hoofdelijke stemming. SP-Kamerlid Sarah Dobbe benadrukte dat deze kinderen zorg nodig hebben om te overleven, vooral wanneer er geen plek voor hen is in de regio. Dat pleidooi landde niet bij een kleine extreemrechtse meerderheid in het parlement.

Het CIDI-rompkabinetje van VVD en BBB stemden opnieuw tegen, gesteund door PVV, JA21, SGP en FVD. VVD-scheldkanon Eric van der Burg beweerde dat regionale hulp "sneller en effectiever" is dan de "complexe en bureaucratische" behandeling in Nederland. Veel ziekenhuizen in de regio zijn niet uitgerust om zo veel slachtoffers van de Israëlische genocide op te vangen, vooral ook omdat Israël ook andere landen in diezelfde regio bombardeert. De bureaucratie in Nederlandse ziekenhuizen is vooral op het conto van de VVD te schrijven, maar ook dat is een drogreden. Onder meer het Het Amsterdam UMC heeft al laten weten de kinderen op te willen vangen en te behandelen, dit naar aanleiding van een voorstel van de Amsterdamse gemeenteraad om de kinderen te helpen.