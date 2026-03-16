Extreemrechtse Defend-groepen explosief gegroeid na fascistische rellen op het Malieveld Actueel 16-03-2026

Na de volledig uit de hand gelopen extreemrechtse bijeenkomst op het Malieveld van 20 september vorig jaar is het aantal zogenoemde "Defend"-groepen in Nederland sterk toegenomen. Onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) en Stichting Justice for Prosperity toont aan dat er inmiddels minstens 35 van dergelijke rechts-extremistische groeperingen actief zijn, die door het hele land reizen om de komst van asielzoekerscentra te terroriseren. Bij 21 van de 29 anti-azc-demonstraties die sindsdien plaatsvonden, waren Defend-leden opzichtig aanwezig.

Hoewel de groepen publiekelijk ontkennen extreemrechts te zijn, laat het onderzoek een ander verhaal zien. In het Telegram-kanaal van Defend Netherlands, met zo'n drieduizend leden, circuleren antisemitische en racistische berichten, waaronder een pamflet van NSB-leider Anton Mussert voorzien van een hakenkruis. Eén van de prominente leden werd eerder aangehouden wegens het dragen van een NSDAP-shirt. Ook in promotiemateriaal van de groep duiken fragmenten op van Wolvenrad, een neonazistische beweging die Adolf Hitler als inspiratiebron beschouwt. Ook in reacties op sociale media maken Defend-leden zich voortdurend schuldig aan racisme, antisemitisme en bedienen ze zich van neonazi-hondenfluitjes. Naast de extreemrechtse content trekken leden van Defend regelmatig samen op met neonazi-groepen.

De groepen richten zich bewust op lokale politiek, zo blijkt uit een door Pointer en Justice for Prosperity onderschepte audio-opname van een Defend Netherlands-beheerder. Nu gemeenten door de spreidingswet verplicht zijn asielzoekers op te vangen, verschuiven protesten steeds meer naar gemeentehuizen en lokale besluitvormingsplekken. Defend United laat in een reactie weten uit 38 groepen te bestaan en zowel nationaal als internationaal actief te zijn, maar ging niet in op vragen over de verspreiding van nazi-symboliek.

De uitzending van Pointer is donderdag 2 april om 21:15 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.