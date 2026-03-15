Extreemrechts intimideert lokale politici in Baarn met hakenkruizen en homohaat

De extreemrechtse intimidatie van lokale politici gaat maar door. Deze keer zijn onder meer PvdA-wethouder Mark Eijbaard en D66-lijsttrekker Hanneke Struijk-Cramer uit Baarn het doelwit. Zij hadden verkiezingsspandoeken in de tuin staan die in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn beklad met hakenkruizen en anti-homoteksten. Dat meldt RTV Utrecht.

Eijbaard is geschrokken van de neonazistische actie. “Ik verwacht een snorretje, maar geen hakenkruis. Dit is een next level dieptepunt als ik eerlijk ben”, verklaart hij. Ook de 8-jarige zoon van de wethouder heeft het er moeilijk mee. “Hij vroeg zich af: papa waarom doet iemand dit? Dat kan ik niet zo goed uitleggen. Hij weet dat Hitler slechte dingen heeft gedaan.”

D66’er Struijk-Cramer werd ’s ochtends geconfronteerd met de tekst “Kankerhomo’s” op haar spandoek. Haar dochter behoort tot de lhbti-gemeenschap. “Ik vind dit voor haar zo heftig”, aldus Struijk-Cramer tegenover De Gooi- en Eemlander. “Ze krijgt helaas zelf ook te maken met dit soort uitlatingen.”