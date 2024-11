Extreemrechtse coalitie gebruikt rellen rond Maccabi-hooligans om moslimhaat aan te wakkeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 800 keer bekeken • bewaren

Hoewel uit tal van beelden en ooggetuigenverklaring blijkt dat de beruchte extreemrechtse hooligans van Maccabi Tel Aviv gecoördineerd en bewapend op oorlogspad gingen in Amsterdam, blijven de coalitiepartijen bij hun standpunt dat er sprake is geweest van een "pogrom" in de hoofdstad. De ware schuldigen zijn daarbij "moslims", aldus politici die om het hardst schreeuwen om generaliserende opmerkingen over Israëliërs weg te zetten als antisemitisme.

"Het wordt tijd dat we met elkaar duidelijk zijn over wie we het hebben”, zegt BBB-vicepremier Mona Keijzer. "Het zijn delen van de islamitische gemeenschap in Amsterdam die dit normaal vinden”, concludeert Keijzer daarover. Eerder dit jaar kreeg Keijzer al de wind van voren van onder meer schrijver Arnon Grunberg wegens het doen van soortgelijke racistische opmerkingen. Keijzer zei in mei in de talkshow Sophie en Jeroen dat veel immigranten uit moslimlanden komen "waar jodenhaat bijna onderdeel is van de cultuur".

Eenzelfde patroon volgt BBB-leider Caroline van der Plas die eerder al opmerkte dat "de mensen uit Syrië, Eritrea en Yemen jodenhaat diep in hun ziel" hebben. Na de rellen in Amsterdam gaat ook Van der Plas opnieuw vol op het moslimhaatorgel. Dit weekend sprak ze van een "georganiseerde jodenjacht door Marokkaanse en Noord-Afrikaanse mannen en een deel van de islamitische bevolking". Ook schrijft ze: "Het antisemitisme en de lust om joden in elkaar te slaan en nog erger: te willen doden, zit bij een deel van de bevolking heel diep".