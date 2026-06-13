Extreemrechtse club valt opnieuw stadhuis Wijk bij Duurstede en politie aan om komst azc Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 417 keer bekeken • Bewaren

Archiefbeeld, ANP

Een week nadat neonazi's en andere rechtsextremisten het stadhuis van Wijk bij Duurstede belegerden en vernielden, heeft de groep er opnieuw huisgehouden. Vrijdagavond viel een groep extremisten het stadhuis opnieuw aan, waarbij "forse vernielingen" zijn gepleegd. Ook werd de politie aangevallen en bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Zeven extremisten zijn aangehouden en zitten nog vast. Dat meldt RTV Utrecht.

Sinds de gemeente aankondigde dat er een tijdelijke noodopvang voor maximaal 75 asielzoekers komt op sportpark Mariënhoeve, wordt er geprotesteerd. Veelal gaat het om een klein groepje buurtbewoners en blijft het rustig, zo ook in eerste instantie vrijdag. Maar zoals dat inmiddels vaker te zien is in het land, worden die protesten aangegrepen door extreemrechtse groeperingen die met grof geweld hun zin proberen door te drijven. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Loosdrecht en dus ook al eerder in Wijk bij Duurstede.

RTV Utrecht schrijft:

Op beelden is te zien hoe een beveiligingscamera omver wordt getrokken en dat er ruiten sneuvelden. De politie spreekt van forse vernielingen aan het gemeentehuis en in de omgeving daarvan. Daarbij werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en zijn stenen gegooid. Verslaggevers van RTV Utrecht zagen ook hoe politieauto's onder vuur werden genomen.

Eerder deze week stemde de gemeenteraad unaniem in met de komst van de asielzoekers. Een grote groep vrijwilligers heeft zich inmiddels verenigd om de asielzoekers te verwelkomen en bij te staan waar nodig.