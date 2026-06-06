Neonazi's belegeren en vernielen stadhuis Wijk bij Duurstede om komst kleinschalig nood-azc Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 569 keer bekeken • Bewaren

Eerdere extreemrechtse rellen in Loosdrecht | Beeld ANP

Een groepje neonazi’s en andere rechtstremisten hebben vrijdag het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede beklommen, richtten vernielingen aan en hingen een nazi-spandoek aan de gevel. Dat meldt RTV Utrecht. Ook werd vanaf het dak vuurwerk de straat op geslingerd. Hoewel de politie wel kwam opdagen, is er niemand aangehouden.

De gemeente is van plan een tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers in te richten op het afgelegen sportcomplex Mariënhoeve. Het gaat daarbij om een plaatsing van ten minste twee maanden.

Zoals inmiddels gebruikelijk in Nederland is dat nieuws reden voor een verzameling extremisten om met terreur en grof geweld te proberen die beslissing te beïnvloeden. In Wijk bij Duurstede werd onder meer de draaideur van het gemeentehuis vernield. Aan de gevel hingen doeken met teksten als “Petra hoer het volk gaat voor” (gericht aan burgemeester Petra Doornenbal), “kk azc” en, een doek met de letter “h”, “geschilderd in het lettertype 'Fraktur'. Dat lettertype wordt door extreemrechtse en neonazistische groeperingen gebruikt als verwijzing naar het nationaalsocialisme”, aldus RTV Utrecht.

Duidelijk is in elk geval dat een deel van de extremisten onderdeel is van de extreemrechtse haatgroepering Defend, aangezien ze stickers van die groepering op de plaats delict achterlieten.

Daadwerkelijke buurtbewoners spreken schande van de terreur:

Naast het gemeentehuis staat een seniorenflat. Enkele inwoners daarvan hebben het ook gezien en gehoord. Een 76-jarige Wijkenaar noemt het walgelijk. "Dit is geen demonstreten dit is relschoppen." Een andere 83-jarige bewoner van de flat noemt het schandalig. "Ik me niet veilig voel door de protesten. Ik vind het top dat er een noodopvang komt. Als dit mij overkwam zou ik ook opzoek gaan naar eten voor mijn kinderen."