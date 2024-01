Extreemrechts probeert Duitse boerenprotesten te infiltreren

Duitse rechtsextremisten proberen mee te liften op de Duitse boerenprotesten tegen de aangekondigde subsidieafbouw voor landbouwdiesel. Zo grijpt de Alternative für Deutschland (AfD) de acties aan om de aanval te openen op de regering. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen omdat de AfD in haar eigen programma juist pleit voor de totale afschaffing van de landbouwsubsidies, schrijft Deutsche Welle .

Björn Höcke, de ook in eigen partij zeer omstreden AfD-leider uit de Oost-Duitse deelstaat Thüringen, ruikt zijn kans. “Laten we de straat opgaan”, roept hij op via Facebook. Höcke heeft de nodige ervaring met straatprotesten. In het verleden riep hij onder meer mee in optochten van neonazi’s.