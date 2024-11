Extreemrechts kabinet is horkerige puinhoop, onderling contact 'onfatsoenlijk en lomp' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 276 keer bekeken • bewaren

Er is werkelijk niets waar het extreemrechtse PVV-kabinet onder de slappe leiding van Dick Schoof in uitblinkt, behalve dan een puinhoop maken van alles wat het aanraakt. De sfeer tussen de coalitiepartijen onderling is te snijden, zo melden ingewijden aan het ANP. De manier waarop bewindslieden met elkaar spreken is "onfatsoenlijk", "lomp" en "horkerig". Dat afgelopen week racistische dingen zijn gezegd, komt dan ook niet als een verrassing.

NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) trad afgelopen vrijdag af vanwege de omgangsvormen in het kabinet en de toon waarop de integratiediscussie werd gevoerd enkele dagen na de aanvallen in Amsterdam. Geleidelijk aan komt naar buiten wat er precies binnen de ministerraad is gezegd. Bronnen zeiden vrijdag al dat werd gesproken over "een puist waar het pus uitgedrukt moet worden", en dat antisemitisme "in het DNA" van moslims of Arabieren zou zitten. Over de exacte bewoordingen, context of bedoelingen van deze zinsnedes wordt gediscussieerd, voor zover daarover meerdere interpretaties überhaupt mogelijk zijn. Dat geldt sowieso niet voor eveneens gebezigde termen als "kut-Marokkanen" en "halalvreters".

Volgens Haagse bronnen speelt die verruwing van taalgebruik tussen ministers en staatssecretarissen al langer en wordt die ook steeds heftiger. Dergelijke taal zou niet zozeer tijdens de plenaire ministerraad worden gebezigd, maar vooral tijdens kleinere of meer informele overleggen. Expliciete voorbeelden van het "lompere taalgebruik" wilden de ingewijden niet geven.