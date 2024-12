Extreemrechts gooit de maskers af, preekt nu openlijk racisme en vreemdelingenhaat Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 287 keer bekeken • bewaren

Het is echt genieten de laatste dagen als je de rechtse socials en blogs bezoekt. Ze moeten veel voor zichzelf rechtbreien nu blijkt dat een verklaard bewonderaar van Geert Wilders en de AfD verantwoordelijk is voor de bloedige aanslag in Maagdenburg. Hij kwam tot zijn daad omdat Duitsland in zijn ogen de islamisering bevordert en juist de tegenstanders van dit fenomeen achter de broek zit. Hij reed met een noodvaart door het collaborerende volk heen dat in grote meerderheid aan de stembus partijen kiest die de reet van de moslims likken. Zo eenvoudig ligt het.

Maar niet bij domrechts. De imbeciele vleugel daarvan – die bestaat, het verschijnsel komt in graden – de imbeciele vlerugel van domrechts haalt het begrip taqiyya weer te voorschijn. Dit betekent dat je zwijgt over je geloof tegenover je vervolgers. De katholieken kennen het ook. Ik heb geleerd dat ik mocht en moest liegen om de kerk en medegelovigen tegen terreur door andersdenkenden te beschermen. De imbeciele vleugel breidt dit uit: een moslim liegt altijd tegen andersdenken en in die zin is het geen wonder dat Taleb al-Abdulmohsen tegenover de christenposlitie ineens de lof van de AfD zingt. Taqiyya is het of anders een false flag operation.

Gemiddeld domrechts begrijpt wel ongeveer dat het zo niet kan zijn. Als het klopte van die taqiyya heeft hij de aanslag wel lang voorbereid. Hij plaatste de afgelopen jaren duizenden extreemrechtse tweets. Zij stellen vast dat we te maken hebben met een verward persoon waar nu door de ratten van links een extreemrechtse ideologie aan wordt opgehangen terwijl het natuurlijk gaat om uitspraken die voortkwamen uit een getroebleerde geest. Opeens doet de ideologie er niet meer toe en heeft niemand het over de olifant in de kamer waar de elite de ogen voor sluit.

Ondertussen heeft Geert Wilders zich nog steeds niet gedistantieerd van het terrorisme in Maagdenburg. En dat terwijl de dader toch een van zijn topfans was. De auto kwam van rechts en de Politicus van het Jaar kijkt de andere kant uit nu hij heeft ontdekt dat het alles was behalve een islamistische terreurdaad. Hij gaat eraan voorbij. Hij ontloopt zijn medeverantwoordelijkheid voor het geestelijk klimaat waarin Abdulmohsen zich kon ontwikkelen tot massamoordenaar.

We zien echter nóg een verschijnsel: extreemrechts heeft altijd volgehouden wars te zijn van racisme. Men oefende slechts radicale godsdienstkritiek. Inmiddels heeft men die schaamlap in de modder achtergelaten zodat men zich in alle naaktheid aan het publiek tentoonstelt. Niets bedekt meer het racisme. Mensen met deze etnische achtergrond zijn nu eenmaal tot zulke terreurdaden geneigd, luidt dan de redenering. Ze hebben van nature geen remmen. Het is hen aangeboren. Als je de grenzen opent voor vreemd volk, dan krijg je dit. Het gaat niet om de denkbeelden van Abdulmohsen, het gaat om zijn afstamming en zijn kleur.

Racisme ernnvreemdelingenhaat worden sinds de actie van Abdulmohsen zonder schaamte en openlijk gepredikt. Extreemrechts en hun leiders hebben zelf de laatste maskers afgeworpen.

Voor het overige ben ik van mening dat hert toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten helemaal niet dicht gaan. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.