Dader Maagdenburg blijkt een fan van het AfD en Elon Musk Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1609 keer bekeken • bewaren

De Duitse staat islamiseert volgens hem heel Europa

Geert Wilders en consorten waren er vrijdagavond als de kippen bij om garen te spinnen bij de tragische aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg. Het was in hun ogen ongetwijfeld te mooi om waar te zijn. Een Saoedische arts reed met een gehuurde BMW in op een mensenmassa die een christelijk feest aan het vieren waren. Het frame lag klaar. Hier was een islamist aan het werk die in het naïeve Wir schaffen das land zomaar politiek asiel had gekregen. Net zoals de deugers en de Kati Piri-adepten dat in Nederland ook willen. Om maar te zwijgen over Rob Jetten. Gelukkig zijn er onze Geert en onze Marjolein om dat te voorkomen. Nederland is niet naïef meer. Duitsland leert voor de zoveelste keer zijn les.

Inmiddels is er meer bekend over de dader. Het is inderdaad een Saoedische arts, een psychiater zelfs, die in Duitsland politiek asiel kreeg. Zijn naam is Taleb Jawas Al Abdulmohsen, zo deelt het dagblad de Tagesspiegel mee. Alleen viel hij juist op door zijn kritiek op het Duitse asielbeleid. Daardoor werd, zo zei hij, heel Europa geïslamiseerd. De dader van Maagdenburg blijkt een geestverwant van Geert Wilders. Volgens hem is de islam het absolute kwaad. Als er op X tweets verschenen over het verbranden van de koran, stuurde hij die onmiddellijk door.

In Saoedi Arabië ontwikkelde Taleb Jawas Al Abdulmohsen zich al tot atheïst wat je in dat land zonder scheiding tussen kerk en staat meteen tot een crimineel maakt. Na zijn ontsnapping naar Duitsland richtte hij speciaal voor zijn ongeloofsgenoten de site www.wearesaoudis.net op, die momenteel onbereikbaar is.

De afgelopen jaren is Al Abdulmohsen steeds verder geradicaliseerd. Hij voelde steeds meer verwantschap met extreemrechts en hij begon te beweren dat de Duitse staat de islamisering actief bevorderde en wie daar tegen waarschuwde vervolgde. Op 13 augustus schreef hij: “Ik verzeker u dat als Duitsland oorlog wil, zij die ook zullen krijgen. Als Duitsland ons wil vermoorden, zullen we ze afslachten, sterven of met trots naar de gevangenis gaan. Omdat we alle vreedzame middelen hebben uitgeput, zijn we alleen maar meer misdaden tegen ons tegengekomen door de politie, de staatsveiligheid, openbare aanklagers, de rechterlijke macht en het (federale) ministerie van Binnenlandse Zaken. Vrede heeft voor hem geen nut.”

De psychiater retweette ook graag postings van Israëlische generaals. Voor hem is de oorlog in Gaza een hoogst noodzakelijk offensief tegen de moslims.

Geen wonder dat Abdulmohsen bewonderaar blijkt van Elon Musk en het AfD.

Zo zien wij weer waar framing toe leidt. De wereld is een stuk ingewikkelder dan populistische stokebranden denken. En achter de voor de hand liggende schijn verbergt zich vaak een heel andere werkelijkheid.

Dat is een belangrijke les van Maagdenburg. Niet de belangrijkste natuurlijk. Dat is de normalisering van politiek geweld. We kunnen opnieuw vaststellen dat dit geen islamitisch monopolie is. Integendeel. Ook het geestelijk klimaat dat door uiterst rechts in Europa wordt geschapen draagt daar het nodige aan bij. In Nederland is Geert Wilders de gevaarlijkste stokebrand. De politicus van het jaar dus volgens publiek en media.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke opinie mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.