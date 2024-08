Extinction Rebellion weert overlastgevend cruiseschip uit Amsterdamse haven

Activisten van Extinction Rebellion hebben in het holst van de nacht weten te voorkomen dat een 300 meter lang cruiseschip met aan boord duizenden dagjestoeristen de haven in de binnenstad van Amsterdam kon bereiken. Om 3 uur inde nacht ketenden de klimaatbeschermers zichzelf vast aan de sluis bij IJmuiden zodat die niet meer geopend kon worden. "Deze actie is een directe aanklacht tegen de schandalige vervuiling veroorzaakt door de cruisevaart," verklaarde de organisattie die zich inzet voor een drastische terugdringing van het fossiele energieverbruik dat de opwarming van de planeet veroorzaakt. Cruiseschepen zijn verantwoordelijk voor een bovengemiddelde uitstoot van broeikasgassen, ook al claimen de rederijen veelal het tegenovergestelde waardoor passagiers denken dat ze een eco-vakantie beleven.

De politie constateerde dat niemand gevaar liep en liet de klimaatbeschermers hun werk doen. Het schip met de cynische naam Jewel of the Seas bleef daarop in IJmuiden liggen. Anders was het om 6 uur middenin de stad aangekomen en had het de ruim 2500 passagiers uitgebraakt om vervolgens om 17 uur weer te vertrekken. Cruisepassagiers zorgen over de hele wereld voor veel overbelasting van kwetsbare binnensteden en leveren ook nog eens amper een bijdrage aan de lokale economie. De activisten beëindigden hun actie om 7 uur in de ochtend.