Lockdown in Griekenland vanwege toestroom toeristen, burgers geadviseerd binnen te blijven Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 444 keer bekeken • bewaren

Het eiland Santorini wordt zo overstroomd met toeristen dat lokale autoriteiten burgers adviseren binnen te blijven en hun activiteiten buiten te beperken. Het advies heeft in Griekenland een heftig debat losgemaakt waarbij in de media werd gesteld dat het neerkwam op een lockdown zoals ten tijde van de pandemie, meldt The Independent.

Vast staat dat de enorme toename van vakantiegangers de bewegingsvrijheid op het eiland beperkt. Op het eiland wonen 20.000 mensen. Dagelijks zijn er gemiddeld zo'n 17.000 toeristen te vinden. Alleen al op dinsdag kwamen er ineens 11.000 passagiers van cruiseschepen bij. Vorig jaar trok het kleine, voorheen idyllische eiland 3,4 miljoen vakantiegangers die allemaal hun eigen selfie's willen komen maken van de beroemde witte huizen en blauwe kerkdaken. Ze komen niet alleen met cruiseschepen en verplaatsen zich in volgeladen bussen die over de smalle wegen zigzaggen.

Zelfs de ondernemers die leven van toerisme erkennen dat het paradijselijke eiland er door verwoest wordt. Er wordt gesproken over het limiteren van cruisepassagiers tot maximaal 8000 per dag en een stop op nieuwe toeristenbedden. Voor gewone inwoners wordt het leven onbetaalbaar door het zogeheten overtoerisme, het kantelpunt waarbij het gewone leven door de enorme bezoekersaantallen onmogelijk wordt, onder meer omdat de huizenprijzen de pan uitrijzen. "De levensstandaard daalt. Zo eenvoudig is dat," zegt de eigenaar van een klein hotel. De vicevoorzitter van de ondernemersvereniging ziet het anders: "Je kunt nu eenmaal geen rust en vrede hebben en tegelijk geld verdienen."

Het toerisme in heel Griekenland groeide in de eerste vijf maanden van dit jaar met 16 procent. Voor heel dit jaar worden er 33 miljoen vakantiegangers verwacht, een nieuw record.

In steeds meer toeristenoorden in Zuid-Europa komen protesten los tegen de ongebreidelde stroom van vakantiegangers. In Barcelona demonstreerden 3000 inwoners tegen het parasitisme van de toeristenindustrie.