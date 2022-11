Extinction Rebellion verstoort uitvoering Requiem in Amsterdams Concertgebouw Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 325 keer bekeken • bewaren

Rond half negen vanavond hebben drie activisten van Extinction Rebellion (XR) een concert in het Concertgebouw in Amsterdam onderbroken van het Orchestra e Coro Sinfonica di Milano. Tijdens een uitvoering van Verdi's Requiem klom een van de activisten op een stoel om een speech af te steken over de klimaat- en ecologische crisis. Dat meldt de klimaatactiegroep in een persbericht.

Zodra het woord klimaat viel zijn de activisten door het publiek met geweld de zaal uit gewerkt: Door ongeveer twintig mensen werden de vreedzame Rebellen vastgegrepen, geduwd en door de zaal heen gesleurd, ook over andere toeschouwers heen. Ze kwamen er gelukkig zonder verwondingen, maar slechts met kapotte kleren, vanaf. Sebastiaan, actievoerder bij XR: “De reactie van deze zaal op de actie is tekenend voor de omgang van de Nederlandse elite met de klimaatcrisis. Op dit moment sterven er al mensen aan de gevolgen van deze crisis. Maar zoals het orkest op de Titanic bleef spelen - ook toen het schip al lang aan het zinken was - gaan we in Nederland door met ons leven alsof er niks aan de hand is." Met de actie eist Extinction Rebellion dat de Nederlandse overheid alles op alles zet om in 2025 klimaatneutraal te worden.

Het persbericht bevestigt dat klimaatactivisten nu culturele doelwitten kiezen om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. "Het is toepasselijk dat we vandaag actie voeren bij een requiem, want de klimaatcrisis maakt over de hele wereld al slachtoffers. Nu is de vraag: Blijven we doen alsof er niks aan de hand is - zoals het orkest op de Titanic- of komen we in actie?” De actiegroep zegt daarvoor sociale normen te willen doorbreken.

Het uit 1874 stammende Requiem is een van de beroemdste begrafenismissen ter wereld, bekend door de woorden "Verleen hun eeuwige rust, o Heer".

Eerder vandaag werden in Den Haag twee klimaatactivisten tot twee maanden cel veroordeeld, waarvan een voorwaardelijk, wegens een actie in het Mauritshuis.