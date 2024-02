Extinction Rebellion roept Femke Halsema op nieuw A10-protest te faciliteren

Extinction Rebellion (XR) zal op zaterdag 30 maart opnieuw actievoeren op de A10. De protestactie is gericht tegen ING. “De wetenschap is duidelijk over wat er moet gebeuren. Toch gaat ING gaat door met fossiele financiering”, motiveert woordvoerder Let de Jong het protest. Volgens XR heeft het geen zin om weer in gesprek te gaan met ING. “Fossiele financiering moet per direct stoppen. Dat kan ING gewoon regelen.”