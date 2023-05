Extinction Rebellion onderbreekt toespraak aartsconservatief Rees-Mogg om het over fascisme te hebben

Een toespraak van de aartsconservatieve Britse politicus Jacob Rees-Mogg is op de meest beleefd mogelijke wijze onderbroken door een man die het publiek wilde toespreken. Na een korte, vriendelijke intro, liet hij weten het te willen hebben over de kenmerken van fascisme. De actie is opgeëist door Extinction Rebellion (XR).