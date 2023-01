Extinction Rebellion kondigt nieuwe blokkade A12 aan

30 jan. 2023 - 9:34

"Kortingen op energiebelasting, belastingvrijstelling voor kolencentrales en kerosine: de overheid gooit letterlijk olie op het vuur" En niets over het energieplafond, wat vandaag de dag de grootste subsidie is voor de fossiele industrie. En nu ik het toch over het energieplafond heb ;-) Van de 17,5 miljard is ongeveer 5 miljard vrijstelling voor de energiecentrales. Volgens ER moeten die ook belasting betalen over het gasverbruik van de gascentrales, waardoor gewoon de kWh prijs omhoog zal gaan, en dus de overheid extra kan/moet compenseren. Er zal geen kWh minder door verbruikt gaan worden, en er is dus 0 effect voor het klimaat.