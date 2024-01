Extinction Rebellion kondigt nieuwe A12-blokkades aan

Extinction Rebellion (XR) gaat opnieuw de A12 blokkeren uit protest tegen de tientallen miljarden kostende fossiele subsidies. Vanaf zaterdag 3 februari gaat XR opnieuw de straat op. Activisten zullen die dag vanaf verschillende plekken in Den Haag in langzaam tempo over de openbare weg naar de A12 lopen om die vervolgens te blokkeren, kondigt de organisatie aan.