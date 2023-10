Extinction Rebellion schort blokkade op vanwege motie over fossiele subsidies Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 291 keer bekeken • bewaren

Een doorbraak: Extinction Rebellion vraagt zijn aanhangers om de A12 in Den Haag de komende dagen niet te bezetten. Aanleiding voor de oproep is een motie die donderdag is ingediend door Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) en Raoul Boucke (D66). De twee Kamerleden verzoeken het kabinet om scenario’s op te stellen voor het afbouwen van de fossiele subsidies.

“Zolang deze motie op tafel ligt is de politiek aan zet”, schrijft Extinction Rebellion in een verklaring. In een chatgroep van de klimaatbeweging worden de rebellen opgeroepen om de blokkade op te schorten tot na de stemming. “Als de motie niet wordt aangenomen, komen we natuurlijk terug. Met nog veel meer.”

Ook als de motie wel wordt aangenomen, blijft Extinction Rebellion de ontwikkelingen kritisch volgen. “Als de voorwaarden niet goed genoeg zijn, beraden we ons op volgende stappen.”

De klimaatdemonstranten hebben de weg bij de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 27 dagen geblokkeerd. “Meer dan 8800 vreedzame demonstranten zijn daarbij gearresteerd. We zijn blij dat de politiek nu eindelijk in actie komt en beschouwen dit als een teken dat burgerlijke ongehoorzaamheid een krachtig middel is om de politiek te laten doen wat nodig is”, concludeert Lucas Winnips, woordvoerder Extinction Rebellion.

De klimaatbeweging beschouwt de motie als een grote stap voorwaarts. “Dankzij onze blokkades komt een definitief einde van de fossiele subsidies in zicht”, stelt Extinction Rebellion.