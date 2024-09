Extinction Rebellion kondigt ‘meest verstorende’ A12-blokkade tot nu toe aan

Extinction Rebellion (XR) gaat op zaterdag 14 september in heel Den Haag de A12 blokkeren. Dat is verschil met voorheen, toen de klimaatactivisten alleen op een vast punt een blokkade opwierpen. “De blokkade wordt daarmee de meest verstorende sinds de eerste blokkade op 6 juli 2022”, schrijven de klimaatactivisten in een verklaring.