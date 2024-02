Extinction Rebellion bezet parkeergarages ING

De activisten eisen dat ING per direct stopt met het financieren van de klimaatverwoestende fossiele industrie. In Nederland is het nu al de warmste februari ooit (4 graden warmer dan het gemiddelde), maar de klimaatproblemen hier vallen in het niet bij die in het mondiale zuiden. Extinction Rebellion wijst erop dat er elke dag 20.000 kinderen ontheemd raken door weergerelateerde rampen.