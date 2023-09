Extinction Rebellion begint 'permanente blokkade' van snelweg A12 bij Den Haag

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren zaterdag opnieuw de snelweg A12 bij Den Haag. In tegenstelling tot eerdere protesten op die locatie, is het de bedoeling van XR om ditmaal een “ permanente blokkade ” op te werpen, net zolang tot de regering aan de eis van de actiegroep voldoet: een directe stop op alle fossiele subsidies.

Rond 11 uur ’s ochtends waren er al enkele honderden activisten aanwezig op station Den Haag Centraal. De demonstranten dragen vlaggen en spandoeken mee met teksten als "er is geen planeet B". Tegenover Den Haag Centraal is een 'supportdemo', een demonstratie van mensen die de snelwegblokkeerders willen steunen zonder zelf de snelweg op te gaan.

Boven de Utrechtsebaan in Den Haag, het deel van de snelweg A12 waar gedemonstreerd wordt, zijn vrijdag al hekken met zwarte schermen neergezet. Die moeten voorkomen dat mensen op die straat zaterdag contact kunnen maken met demonstrerende klimaatactivisten beneden in de tunnelbak. Bij de vorige blokkades, in maart en in mei, stonden de hekken met zwarte schermen er ook. Dat was een reactie op de snelwegblokkade van januari. Toen stonden vele honderden mensen boven de snelweg. Ze zongen, riepen leuzen, hingen spandoeken aan relingen.