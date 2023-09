Politiebonden willen dat politiek ophoudt zich te verstoppen voor klimaatactie A12

Politieagenten storen er steeds meer aan dat de politiek niet op de blokkades van A12 reageert. In plaats van zoals in een democratie hoort, in gesprek te gaan met de activisten, volstaat de regering en het bestuur er mee agenten op de activisten af te sturen. Dat is een politiek die nergens toe leidt omdat de activisten volhardend zijn in hun eis dat er naar hen geluisterd wordt. Ze zullen terug blijven keren, hun aantal groeit alleen maar en dat kost steeds meer politieuren.

De protestbeweging Extinction Rebellion gaat vanaf aanstaande zaterdag dagelijks de A12 in Den Haag blokkeren . Ze doen met de eis dat de overheid stopt met het subsidiëren van fossiele energie. De vernietiging van het klimaat wordt door de overheid jaarlijks met 37,5 miljard euro medegefinancierd in de vorm van vrijstellingen en andere uitzonderlijke voordelen. Het in goede banen leiden van de protestacties tegen dat beleid zal volgens de agenten een onevenredige politie-inzet vragen die Nederland zich niet meer kan veroorloven. De vier politiebonden doen dan ook een dringend beroep op de politiek om een stap naar voren te doen en te proberen de blokkades af te wenden.

De Nationale Politie kampt met een forse onderbezetting van de personeelsformatie, die nog minstens vier jaar gaat duren. Het gevolg is dat de politie minder in de wijken kan zijn, er veel zaken op de plank blijven liggen en aangiftes langer moeten wachten op behandeling of helemaal niet in behandeling worden genomen. Minstens net zo zorgelijk zijn de gevolgen van de ongekend hoge werkdruk voor de huidige medewerkers. Zij werken op het randje van overbelasting, mede doordat het steeds lastiger is geworden om verlof op te nemen. Velen hebben het gevoel dat ze bezig zijn een marathon te lopen waar maar geen einde aan komt. In die situatie is het extra inzetten van collega’s om elders in het land de openbare orde te handhaven tijdens een protestactie bijna niet meer op te vangen. De politie heeft geen buffers meer op dat gebied, alle hulptroepen worden al voortdurend benut, het is op.