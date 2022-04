Explosies in Moldavië, regering vreest Russische agressie

Maia Sandu, president van Moldavië, heeft aangekondigd dat het land veiligheidsmaatregelen neemt na een serie mysterieuze explosies in Transnistrië. Dat gebied in het oosten van het land, is net als delen van het oosten van Oekraïne, in handen van pro-Russische milities. In Transnistrië zijn ook Russische militairen gestationeerd. Volgens de president gaat het bij de ontploffingen om pogingen de spanningen in het land te vergroten. Eerder vond al een aanslag plaats bij het Moldavische ministerie van Veiligheid, nu ging het onder meer om het vernietigen van zendmasten.