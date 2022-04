'Rusland heeft ook invasie van andere Europese landen op het oog'

Russische militairen hinten op een militaire operatie waarbij Europa verder wordt binnengedrongen. Een hoge Russische militair heeft verklaard dat in Moldavië, het westelijk gelegen buurland van Oekraïne, de Russisch sprekende minderheid wordt onderdrukt. Een dergelijke beschuldiging was eerder de voorbode voor de invasie in Oekraïne. Tegelijkertijd heeft Kremlin duidelijk gemaakt dat het de hele zuidelijke kuststreek van Oekraïne wil innemen. Daarmee ontstaat een corridor van Rusland naar Transnistrië, een deel van Moldavië waar Russische nationalisten al in 1990 een opstand zijn begonnen om het gebied los te scheuren. In dat gebied, dat zich net als gebieden in het oosten Oekraïne zogenaamd onafhankelijk heeft verklaard, zijn al Russische militairen gestationeerd.