Petities tegen Wopke Hoekstra meer dan 100.000 keer ondertekend

2 okt. 2023 - 8:41

Is Wopke nou voor of tegen? Wopke is voor als men wil dat hij ergens voor is en tegen als hij tegen moet zijn. Die eigenschap maakt hem wat mij betreft totaal ongeschikt. Ik wil iemand waar ik op kan vertrouwen dat hij het beste voor heeft met het onderwerp waar hij mee bezig is en niet iemand met deze mentaliteit. Iemand die nadenkt en verstand van zaken heeft. Het doet me een klein beetje denken aan dat jongetje van 8 op het voetbalveld. Iedereen riep naar hem wat hij moest doen. Naar voren! Maak je actie! Speel terug! Doe dit! Doe dat! Hij liep naar zijn vader en vroeg vertwijfeld naar wie hij nou moest luisteren. Papa (zelf ooit landskampioen bij de amateurs) zei heel verstandig: “Zelf beslissen!”. Hoekstra beslist niet, maar volgt slechts en is daarom niet geschikt voor deze post.

