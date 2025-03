Europese Unie slaat terug met importheffingen op Amerikaanse producten

“De Europese Unie haalt nu een pakket tegenmaatregelen van stal die eerder in 2018 zijn ingevoerd, toen Trump in zijn eerste termijn heffingen op staal en aluminium invoerde. Dat pakket aan heffingen was gepauzeerd, maar wordt nu opnieuw volgende maand van kracht. Omdat de heffingen vanuit de VS nu hoger zijn, komt de EU met een extra pakket. De komende weken wordt gekeken welke heffingen nog meer kunnen worden ingevoerd. De Europese Commissie wil uiteindelijk importheffingen invoeren op Amerikaanse producten met een waarde van 18 miljard euro.”

In verscheidene landen zijn consumenten zelf al begonnen met het boycotten van Amerikaanse producten. Zo vermeldt een Deense supermarktketen op de prijskaartjes welke producten afkomstig zijn uit de VS. Ook is in veel Europese landen de verkoop van Tesla’s ingestort. Tesla-CEO is de belangrijkste adviseur van Trump.