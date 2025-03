Zo helpt deze supermarkt Amerikaanse producten te laten liggen

Kritiek dat Salling een boycot van Amerikaanse waar heeft ingesteld, veegt Hagh direct van tafel: ‘We blijven merken van over de hele wereld in de schappen houden en het is aan de klant om te kiezen. Het nieuwe label is slechts een extra service.’

Volgens de Deense krant NordiskPost hebben andere winkels in Denemarken wel de hoeveelheid Amerikaanse producten in hun schappen teruggebracht. Dat is een direct gevolg van Deense consumenten die steeds vaker Amerikaanse producten mijden. Ook in andere Europese landen overwegen consumentenfora het Deense voorbeeld te volgen om Amerika te raken waar het pijn doet; in de portemonnee. Hier is meer animo voor sinds Trump zinspeelt op een handelsoorlog met de Europese Unie door hoge importtarieven te heffen op Europese producten. Volgens Trump is de EU opgericht ‘om de Verenigde Staten te naaien’.