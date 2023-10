Europese en Amerikaanse regeringsleiders geven impliciet groen licht voor massaslachtingen Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 659 keer bekeken • bewaren

René Romer

Een groot deel van de Nederlandse politiek en media staan al jarenlang aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

Criminele nalatigheid van de internationale gemeenschap heeft geleid tot het recente bloedvergieten in Israël, schreef ik jongstleden zondag. Het handhaven dan wel afdwingen van het internationale recht werd nooit serieus genomen. VN-Veiligheidsraadresoluties werden met instemming van de internationale gemeenschap niet uitgevoerd. Palestijnse én Israëlische burgers zijn daarvan het slachtoffer.

In recente jaren heeft de onderdrukking van het Palestijnse volk ongekende vormen aangenomen. Ik schreef daar eerder over. Israël kreeg de vrije hand in het plegen van misdaden jegens de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza.

Dat decennia van bezetting en onderdrukking vroeg of laat tot een geweldsexplosie zou leiden, kon iedereen zien aankomen. Toch dachten onze wereldleiders het Palestijnse volk te kunnen laten ‘verdwijnen’ door over hun lijden en de oorzaken daarvan te zwijgen. De weerzinwekkende oorlogsmisdaden van Hamas hebben de wensdroom van het kunnen uitwissen van het Palestijnse volk echter ruw verstoord.

Maar wie de illusie heeft dat het door Hamas aangerichte bloedbad onze regerings- en politiek leiders zou hebben wakker geschud, komt vooralsnog bedrogen uit.

Met de onvoorwaardelijke steun aan de huidige fascistische Israëlische regering geven Europese en Amerikaanse regeringsleiders impliciet groen licht voor de afgrijselijke massaslachtingen die momenteel door Israël op de bevolking van Gaza worden uitgevoerd. Ook een groot deel van de Nederlandse politiek lijkt dit beestachtige Israëlische ‘recht op zelfverdediging’ goed te keuren. Het Tweede Kamerdebat van gisteren getuigde van een zelden vertoonde domheid.

‘Menselijke dieren’

"Ik heb opdracht gegeven tot een volledige belegering van de Gazastrook. Er zal geen elektriciteit zijn, geen voedsel, geen brandstof, alles is gesloten. Wij vechten tegen menselijke dieren en handelen daarnaar,” aldus de Israëlische minister van defensie afgelopen maandag.

Tot de door de Israëlische minister van defensie zo genoemde ‘menselijke dieren’ behoorden vanochtend al bijna 1100 door Israël afgeslachte Palestijnse burgers waaronder 260 kinderen en baby’s. Maar veel mensen liggen nog onder het puin; de vernietigingen in sommige wijken zijn nu al zo groot dat hulpverleners deze plekken niet eens kunnen bereiken. Bovendien is er helemaal geen ziekenhuiscapaciteit meer om de gewonden te verzorgen. Ter uitbreiding van de mortuaria zijn tenten neergezet.

Vanochtend meldde Jamileh Abu Zanoona - een van de Al Jazeera-correspondenten in Gaza - met trillende stem dat vannacht opnieuw witte fosfor was losgelaten op burgerdoelen. Haar collega Youmna el Sayed noemde met paniek in haar stem de werkelijkheid nog véél erger dan beelden kunnen laten zien. Ziekenhuizen en ambulances zijn eveneens getroffen. En nu water en stroom door de Israëlische bezettingsmacht zijn afgesloten, is de kans groot dat de vele duizenden gewonden straks helemaal niet meer kunnen worden verzorgd.

De leugen van de Abraham-‘vredesakkoorden’

Het willen laten ‘verdwijnen’ van het Palestijnse volk door hen simpelweg te negeren is een belangrijke doelstelling van de zogenaamde Abraham-akkoorden. Deze ‘vredesakkoorden’ met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein en de onderhandelingen daarover met Saoedi-Arabië zijn dan ook een grote leugen. Zo wordt er ‘vrede’ gesloten met landen waar Israël nooit in oorlog mee is geweest.

De Abraham-akkoorden leken een geslaagde poging om de wereld te misleiden en het Palestijnse volk uit de geschiedenisboeken te doen verdwijnen. Die poging is dit weekend op een totale mislukking uitgelopen.

Maar de Abraham-akkoorden zijn niet de enige poging van Israël om heel historisch Palestina definitief in te lijven. De bekende verdeel- en heersstrategie is altijd een belangrijke pijler geweest van achtereenvolgende Israëlische regeringsleiders.

De Israëlische journalist Gidi Weitz schreef jongstleden maandag in Haaretz over een vergadering van Knesset-leden in maart 2019:

“Iedereen die de oprichting van een Palestijnse staat wil dwarsbomen, moet de versterking van Hamas steunen en geld overmaken naar Hamas”, vertelde Benjamin Netanyahu op een bijeenkomst van Knesset-leden van zijn Likoed-partij. “Dit is onderdeel van onze strategie - om de Palestijnen in Gaza te isoleren van Palestijnen elders.”

Nederland staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis

De honderden jongeren die afgelopen zaterdag door Hamas-strijders als beesten werden afgeslacht, zijn niet alleen slachtoffer van Hamas. Zij zijn evenzeer slachtoffer van een criminele Israëlische regering én een totaal falende internationale gemeenschap, inclusief Nederland en de Europese Unie.

Een groot deel van de Nederlandse politiek en media staan al jarenlang aan de verkeerde kant van de geschiedenis. De meeste van onze politici hebben de Israëlische misdaden jegens het Palestijnse volk consequent doodgezwegen. Maar dat geldt ook voor een fors deel van de Nederlandse media, onze talkshows voorop.

Gisteren sprak ik een Iraanse vrouw die het genderapartheidsregime in haar geboorteland moest ontvluchten. Zij kijkt momenteel met verbijstering naar de Nederlandse televisie, die volgens haar wel lijkt te zijn overgenomen door de Israëlische staatsomroep. Er wordt door veel omroepen nog niet eens een begin gemaakt met een poging tot evenwichtige berichtgeving.

De afgelopen dagen ging het in veel van onze media maar zelden over de oorzaken. Hiermee gaven deze media impliciet de aanzet tot het verder aanwakkeren van racisme tegen Nederlandse moslims, racisme dat we nu al zien toenemen.

Ook werd de vraag ‘hoe nieuwe verschrikkingen te voorkomen’ nauwelijks serieus genomen. En dat in de wetenschap dat het laten ‘verdwijnen’ van het Palestijnse volk het doel van de meerderheid van de huidige generatie Israëlische politici is. Zo wordt er door een toenemend aantal Israëlische politici openlijk gespeculeerd over ‘displacement’ van de Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever - een Westelijke Jordaanoever die momenteel overigens ook volledig van de buitenwereld is afgesloten.

Al Jazeera-correspondent Jamileh Abu Zanoona vreest dat de krankzinnige oorlogsmisdaden die Israël momenteel pleegt als doel heeft Gaza compleet weg te bombarderen. Als Israëlische politici hun zin krijgen, is de kans realistisch dat veel van de inwoners die de massaslachtingen overleven straks bescherming komen zoeken in Europa, waaronder Nederland.

Shout-out naar Palestijnse journalisten

Stel je nu eens voor: uit Rotterdam afkomstige strijders richten een bloedbad aan. Als reactie besluit de internationale gemeenschap Rotterdam opnieuw plat te bombarderen, met haar inwoners erbij. Dat is wat op dit moment in Gaza gebeurt.

Misschien dat met de massaslachtingen in Gaza ook Hamas van de aardbodem wordt geveegd. Maar zolang de internationale gemeenschap consequent blijft weigeren haar verantwoordelijkheid te nemen door géén weg te willen bereiden naar bevrijding van het Palestijnse volk, vrees ik dat er morgen een nieuw Hamas zal opstaan. En dat nieuwe Hamas kan nog weleens vele malen gewelddadiger zijn.

Tot slot van mijn betoog een shout-out naar Palestijnse journalisten. Je zou op zijn minst verwachten dat de redacties van onze nieuwsmedia zich solidair zouden verklaren met hun collega-journalisten in Palestina die het zo ongelooflijk zwaar hebben. Helaas is daar tot op heden niets van gebleken. Deze eeuw zijn er al tientallen Palestijnse journalisten vermoord door Israëlische militairen. Shireen Abu Akleh was vorig jaar een van hen. In recente dagen kwamen zeven Palestijnse journalisten om het leven als gevolg van de huidige en door de Nederlandse Tweede Kamer impliciet gesteunde Israëlische oorlogsmisdaden.

De ongelooflijke moed van Al Jazeera-correspondenten Youmna el Sayed, Jamileh Abu Zanoona en Tareq Abu Azzoum is beyond words. Met zicht- en hoorbare angst blijven ze hun journalistieke taak uitvoeren.

Inmiddels ben ik de grootsheid van Youmna el Sayed en Jamileh Abu Zanoona gaan vergelijken met het platte, goedkope, holle, simplistische populisme van VVD-leider Dilan Yesilgöz, de vrouw die tegenwoordig in loondienst lijkt te zijn bij Omroep WNL.

Maar de vraag is wel of Youmna, Jamileh en Tareq morgen nog leven. Mochten ook zij slachtoffer worden van de Israëlische oorlogsmisdaden, dan doe ik bij deze alvast een oproep om een van onze journalistieke prijzen naar de ongelooflijk moedige Palestijnse journalisten te vernoemen.

