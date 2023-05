Een ‘democratie’ geworteld in de onderdrukking van miljoenen burgers is niet levensvatbaar

24 apr. 2023 - 17:32

Jodenvervolging is een ernstige zaak die niet serieus genoeg kan worden genomen. In deze context is uw reactie echter grotendeels een argumentum ad misericordiam. Daar is eerder tegen geprotesteerd: The truth behind Israeli propaganda on the 'expulsion' of Arab Jews https://www.middleeasteye.net/big-story/truth-behind-israeli-propaganda-expulsion-arab-jews Was profeet Mohammed een antisemiet? https://dekanttekening.nl/zingeving/was-profeet-mohammed-een-antisemiet/ ''Witte Europeanen" is de juiste uitdrukking: They manipulated the Holocaust’s memory very well in order to get international support for a settler-colonialist project at a time when colonialism was already losing positive public relations, and they find themselves a location in the Arab world which was divided, factionalized, fragmented in a way that ensured there will not be a genuine pan-Arab effort to confront this colonialist project. But success as a legitimate project in the eyes of the world? It’s still questionable. The jury is out. Yes, in certain aspects it’s a success, especially for the Jews in Israel so far. It’s a total disaster for the Palestinians and the question is can you maintain a success if you created on the other side of the equation a disaster. Ilan Pappe: Israel Is the Last Remaining, Active Settler-Colonialist Project https://inthesetimes.com/article/ilan-pappe-bernie-sanders-noam-chomsky-bds-israel-palestine