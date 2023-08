Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen draagt Wopke Hoekstra voor als nieuwe eurocommissaris

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft vertrekkend CDA-leider Wopke Hoekstra voorgedragen als opvolger van Frans Timmermans. Eerder op de dag had Hoekstra een naar eigen zeggen "heel goed" gesprek met de voorzitter. Tegen de komst van Hoekstra is veel verzet binnen de Europese Commissie.

"De heer Hoekstra liet merken sterk gemotiveerd te zijn voor de post", staat in een verklaring van de voorzitter die na het gesprek met Hoekstra is uitgegeven. Von der Leyen heeft voorafgaand aan haar voordracht nog Mark Rutte gebeld. Met de aanbeveling van Von der Leyen is het spel overigens nog niet gespeeld. Hoekstra moet nog voor het Europees Parlement verschijnen voor een hoorzitting.