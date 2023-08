Petitie om Wopke Hoekstra vooral geen hoge klimaatfunctie te geven in korte tijd duizenden keren ondertekend

29 aug. 2023 - 9:30

Ik denk dat Hoekstra zelf ook liever een andere klus krijgt binnen de EU. Ik vind dan ook deze petitie wat voorbarig. Weten we al aan welke post gedacht gaat worden? Buiten dat is het voor een jaartje of zo en dan zijn er alweer verkiezingen in Europa waarbij alle kaarten opnieuw geschud zullen worden. Timmermans op dit dossier was trouwens ook niet helemaal onomstreden met zijn sterke pleidooi voor biomassa. Inhoudelijk was Samsom bij de green deal verder de grote genius achter het beleid. Dat geeft maar weer aan dat het niet het poppetje zelf hoeft te zijn die het beleid bedenkt, maar dat de achterliggende inhoudelijk sterke assistentie ook van groot belang is.