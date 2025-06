Europa’s schatting aan onze keizer Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

We gaan de verzorgingsstaat afbreken om erger te voorkomen.

Trump heeft de afgelopen maanden bedacht dat Europese NAVO-leden een volle 5% van hun nationale inkomen aan defensie moeten gaan besteden. Het is hier al decennia volkomen veilig met 1% à 2%, en Rusland heeft zijn handen vol, dus zijn eis kwam als een verrassing. Maar lang niet zo verrassend als de unanieme instemming van Europese landen in de afgelopen dagen. Gelukkig is dankzij Mark Rutte nu duidelijk wat er speelt.

Laat duidelijk zijn: een verveelvoudiging van de uitgaven aan wapens dient onze bevolking niet. Het gaat in Nederland om 30 miljard euro per jaar. De verzorgingsstaat zal flink afgebouwd worden om dat te financieren. De CO₂-uitstoot van zoveel wapentuig doet alle geplande klimaatinspanningen teniet. En we worden nog meer afhankelijk van de VS, terwijl we juist de andere kant op zouden moeten. Analisten zeggen dat we onveiliger worden met nog meer wapens.

Voordelen zijn er niet. Rusland kan het nietige Oekraïne al niet veroveren, laat staan het sterke Polen of onneembare Finland. Er is geen toekomst denkbaar waarin Russische tanks over de Veluwe rollen. Moeten we even sterk worden als de VS? Droom verder, want ook bij 5% uitgaven blijft de VS de grootste jongen in de buurt. De wereld beheersen in tijden van klimaatchaos? De NAVO zet de rest van de wereld nu al in de schaduw. Die rest van de wereld zal ons ook alleen maar meer verachten als we de VS, actieve daders van de barbaarse genocide in Gaza, hun zin geven.

De plannen van Trump hebben wél voordelen voor de VS. Een fors deel van de extra uitgaven komt terecht bij Amerikaanse wapenfabrikanten, bijna allemaal gevestigd in Trump-staten. Die verdienen hun campagnefinanciering van Trump makkelijk terug. Zolang de VS de baas blijven van de NAVO zijn de legers van Europa een handig stuk gereedschap. Het VK bijvoorbeeld steunt de VS en Israël actief bij de ruiming van Gaza.

Maar dat is niet genoeg reden, want dan had Trump niet “maar” 2,5% gevraagd in zijn eerste ambtsperiode. Of Biden had er vriendelijk om kunnen vragen. Gelukkig weten we na de NAVO-top wél wat er speelt. Het door Trump wereldkundig gemaakte zelfvernederende bericht van Rutte laat zien dat Trump schatting eist. Hij ziet zichzelf, aan zijn sociale posts te zien letterlijk, als de keizer van zijn rijk. En net zoals in andere rijken wil de keizer handkussen zien in ruil voor bescherming, maar ook geld. De maffia werkt zo, het Romeinse Rijk, noem maar op. Geef me geld en ik val Groenland niet aan, matig je handelstarieven, en ik leg jullie bankwezen en defensie niet plat. Spanje doet wat moeilijker en kreeg vandaag een openlijke tarievendreiging van Trump te verduren. Wie weet wat de bully achter de schermen nog meer heeft gezegd.

Leiders als Macron en Merz waren enkele maanden geleden nog actief bezig een onafhankelijke Europese defensie op te zetten. Die is nu buiten beeld. We beloven niet alleen heel veel wapentuig te kopen, maar blijven dat ook koppelen aan de VS. Klaarblijkelijk heeft Trump door een combinatie van matiging en chantage de gedachten op een ander spoor gezet. Europa wordt zo nog meer dan vroeger een vazal van Washington.