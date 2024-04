Bas Eickhout kruist in Maastricht de degens met Ursula von der Leyen

De Amerikaans-Europese nieuwssite Politico organiseert in Maastricht, de bakermat van de Europese Unie een debat tussen de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen die op 3 juni worden gehouden. Onder hen de Nederlander Bas Eikchout, lijsttrekker voor de Europese Groenen. En in Nederland tevens voor de PvdA. Het is een debat tussen de zogeheten spitzenkandidaten, dat wil zeggen wie er door de partijen naar voren geschoven wordt als voorzitter van de Europese Commissie.