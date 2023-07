EU sluit pact met Tunesië om vluchtelingen aan overkant van Middellandse Zee te laten creperen

Vooraf was er bij de Europese leiders al optimisme dat er een akkoord zou worden bereikt met president Kais Saied. In ruil voor geld gaat de Tunesische regering maatregelen nemen om de clandestiene oversteek van vluchtelingen te stoppen. Daarnaast worden er ook over andere zaken afspraken gemaakt. Tunesië heeft hulp nodig omdat de economie van het land in zwaar weer verkeert. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen om de deal, omdat Tunesië de facto een dictatuur is en de regering van Saied het niet al te nauw neemt met het naleven van de mensenrechten. Ook onderdrukt Saied de rechten van de oppositie in het land. Eerder deze maand werden nog honderden migranten in de woestijn aan de grens met Libië gedumpt en aan hun lot overgelaten.