Hoe durven Rutte, Meloni en Von der Leyen Tunesië zo'n schandelijk aanbod te doen

Saied heeft de afgelopen jaren de democratie de nek omgedraaid omdat de bevolking genoeg heeft van de armoede en de kansloosheid, die door de Covid-crisis nog eens extra zijn toegenomen. Tunesië staat oog in oog met een staatsbankroet. Het antwoord van de dictator is eenvoudig: tegenstanders sluit hij op. De aandacht van zijn wanbeleid leidt hij af door de bevolking op te hitsen tegen migranten op doorreis naar Europa. Ze worden nu letterlijk de woestijn ingejaagd.

Wacht even: dat dikke miljard is geen gift. Dat is een rentedragende lening. Bovendien moet Tunesië dan de subsidies op brandstoffen afschaffen. Dat zal tot prijsverhogingen leiden en de inflatie nog verder opjagen. Daarnaast dient Tunesië de staatsbedrijven te privatiseren. Je mag lijen dat ze de hele teringzooi aan Xi Jinpings Rijk van het Midden verkopen net als Griekenland heeft gedaan met de strategische haven van Piraeus toen dát land in de greep van een Europees hervormingsbeleid kwam.