EU-kandidaat Georgië voert discriminerende homohaatwet in Actueel • Vandaag

Het parlement van Georgië heeft dinsdag de derde en laatste versie goedgekeurd van een wet rond "familiewaarden en de bescherming van minderjarigen". De Europese Unie en de plaatselijke lhbti-gemeenschap spreken van een beperking van lhbti-rechten in het land. De stemming werd geboycot door de oppositie. Dat meldt ANP.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om openbare lhbti-uitingen als pride-evenementen en het uithangen van de regenboogvlag te verbieden. Ook maakt het censuur van films en boeken mogelijk. Het wetsvoorstel herbevestigt ook het al bestaande verbod op het homohuwelijk en verbiedt geslachtsveranderende operaties. Kopstukken van de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom zeggen dat de wet nodig is "om traditionele morele normen te beschermen" in Georgië, waar de diep conservatieve Orthodoxe Kerk zeer invloedrijk is.

Georgië is sinds 2022 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Toetreding staat met de nieuwe wet op losse schroeven, westerse regeringen vrezen dat Georgië richting Rusland neigt. De nieuwe homohaatwet is gebaseerd op een anti-lhbti-wet die in Rusland al geldt. De EU heeft het wetsvoorstel discriminerend genoemd en daardoor onverenigbaar met toetreding.

Tamara Jakeli, directeur van actiegroep Tbilisi Pride, zegt dat het wetsvoorstel haar organisatie waarschijnlijk zal dwingen de deuren te sluiten. "Deze wet is het ergste wat de lhbti-gemeenschap in Georgië kan overkomen", zegt Jakeli. "We zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Er is voor ons geen manier om door te gaan."

De Georgische president Salome Zourabichvili, een uitgesproken tegenstander van Georgische Droom, wiens bevoegdheden vooral ceremonieel zijn, heeft aangegeven de wet te zullen blokkeren. Maar de regeringspartij en haar bondgenoten hebben genoeg zetels in het parlement om haar veto te overrulen.