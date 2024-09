EU houdt subsidies in voor wanbetaler Hongarije

Hongarije, gidsland voor het kabinet-Wilders I, krijgt een deel van de EU-subsidies niet uitbetaald. De Europese Unie legde de regering van Poetin-marionet Viktor Orbán in juni een boete op van 200 miljoen euro voor het schenden van de Europese regels voor migratie. Die is niet betaald.

Het land miste inmiddels al twee deadlines om te betalen, namelijk in augustus en op 17 september, daarom gaat de EU nu over tot het inhouden van subsidies. Bovendien komt er elke dag dat Hongarije niet over de brug komt een miljoen euro bij het oorspronkelijke bedrag.