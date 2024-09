GL-PvdA-Europarlementariër Strik wil Hongarije stemrecht ontnemen en waarschuwt voor opkomende autocratieën

Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks-PvdA) is de nieuwe rapporteur voor de rechtstaat Hongarije. Vanuit die rol gaat ze zich onder meer inzetten voor het opschorten van het stemrecht van Hongarije binnen de Europese Unie. Dat meldt ANP. Volgens Strik heeft de Hongaarse minister-president Viktor Orbán "de bijl volledig in de rechtsstaat gezet" en keert Hongarije de Europese Unie steeds meer de rug toe.

"Het terugdringen van de Hongaarse rechtstaatcrisis is van existentieel belang voor de EU", zegt Strik. Niet alleen omdat de schendingen door Orbán "het fundament van de Europese samenwerking raken, maar ook omdat andere landen zijn draaiboek overnemen." Volgens Strik verspreidt de "autocratische dreiging zich als een olievlek" naar landen als Griekenland, Slowakije en Bulgarije. "Maar ook in Nederland moeten we hier waakzaam voor zijn."