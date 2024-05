Eric van der Burg moet toegeven dat journalist hem helemaal klem zet

Eric van der Burg is een vrolijke liberaal zoals je ze nog maar weinig ziet bij de VVD. Misschien heeft hij zo’n opgeruimd karakter omdat hij meestal eerlijk is over wat hij ergens van vindt. “95 Procent van de tijd praat ik niet met meel in de mond”, zegt hij vrijdag tegen journalisten die hem opwachten voor de ministerraad.