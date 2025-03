Erdogan laat journalisten oppakken die verslag deden van protest tegen arrestatie oppositieleider

In Turkije zijn tien journalisten opgepakt die verslag deden van demonstraties tegen de aanhouding van oppositiekopstuk Ekrem Imamoglu die wordt gezien als de grootste kanshebber om autocraat Erdogan uit het zadel te stoten. De Turkse ngo MLSA, die zich inzet voor persvrijheid, zegt dat de arrestaties maandag plaatsvonden in Istanbul en andere steden. Dat meldt ANP.

Onder de arrestanten is een fotograaf van het persbureau AFP. De meeste journalisten waren volgens MLSA zondagavond bij een demonstratie met tienduizenden deelnemers in Istanbul. Er ontstonden net als voorgaande dagen botsingen tussen betogers en de oproerpolitie. Het is niet bekend hoeveel demonstranten zijn opgepakt. MLSA schrijft in een verklaring: "Naast de arrestaties worden journalisten geconfronteerd met toenemend geweld op straat tijdens hun verslaggeving over de protesten."