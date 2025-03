Belangrijkste concurrent van Erdogan gearresteerd, net voor benoeming tot leider oppositiepartij CHP Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 199 keer bekeken • bewaren

Ekrem Imamoglu (53), de populaire burgemeester van Istanbul, is gearresteerd. Imamoglu staat op het punt benoemd te worden tot leider van de sociaaldemocratische CHP (Republikeinse Volkspartij) en wordt gezien als degene die in staat is Erdogan te verslaan bij de nu voor 2028 geplande presidentsverkiezingen, die naar verwachting wel eens veel eerder kunnen plaatsvinden.

NOS Mitra Nazar meldt:

"Er is weinig twijfel dat dit politiek gemotiveerd is. In oppositiekringen wordt al langer gesproken over een heksenjacht op de oppositie. Vooral sinds de oppositie vorig jaar bij lokale verkiezingen een meerderheid behaalde in het land. Men is ervan overtuigd dat justitie van hogerhand de opdracht heeft gekregen om iets te vinden waarmee Imamoglu politiek kan worden uitgeschakeld."

Er zijn tegen circa 100 mensen arrestatiebevelen uitgevaardigd. De politie sloot tijdens de operatie enkele wegen naar Istanbul af. Tegelijkertijd werd de toegang beperkt tot populaire sociale media zoals Instagram en TikTok. Een dag eerder trok de universiteit van Istanbul plots het diploma van Imamoglu in op basis van bureaucratische argumenten. Daardoor kan hij zich volgens de wet geen kandidaat stellen.