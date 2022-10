Erdoğan wil referendum over hoofddoek in openbare ruimte

23 okt. 2022 - 18:31

Turkije zou zomaar het land kunnen zijn wat de mix in de juiste verhouding weet te zetten. Ik dwaalde ooit per ongeluk het terrein van de Universiteit van Istanbul op, dacht dat het een horeca gelegenheid was en bestelde een biertje. Met een lach werd me uitgelegd dat dat nou net niet de bedoeling was, en ik heb er een geweldige middag doorgebracht. Dat is natuurlijk geen maat voor het land, dat best groot is, maar ze hebben een mooie mix van historie trots en religie. Ik ben benieuwd.

2 Reacties