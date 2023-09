Enorme bevolkingskrimp in Oost-Azië voorzien: halvering aan het eind van de eeuw Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 235 keer bekeken • bewaren

Eind deze eeuw zullen er naar verwachting minder mensen zijn dan nu. In Oost-Azië gaat de krimp wel heel hard. In 2100 zal daar nog maar de helft van de bevolking over zijn, meldt dagblad Trouw. In landen als Zuid-Korea, China en Japan liggen de geboortecijfers erg laag. Terwijl vrouwen gemiddeld 2,1 kinderen zouden moeten krijgen om de bevolkingsomvang gelijk te houden, krijgen Zuid-Koreaanse vrouwen bijvoorbeeld gemiddeld 0,84 kinderen.

Trouw schrijft: “Ook China en Japan hebben een laag vruchtbaarheidscijfer, respectievelijk 1,09 en 1,36. De Chinese bevolking is voor het eerst sinds 1961 gekrompen – destijds was daar de enorme hongersnood tussen 1958 en 1961 debet aan. Japan heeft de meest grijze bevolking ter wereld: 29,9 procent van de inwoners is 65 jaar of ouder.”

Onderzoekers becijferden eerder dit jaar dat de wereldbevolking in 2046 zal pieken op 8,8 miljard mensen. Daarna begint de daling. Die zal leiden tot arbeidstekorten. In China, waar de bevolking nu voor het eerst sinds 1961 weer is gekrompen, is al te zien hoe dat uitpakt: werknemers kunnen hogere salarissen bedingen.

Overheden proberen de geboortecijfers – vooralsnog met weinig succes – op te krikken. Ook meer immigratie kan uitkomst bieden. Zo probeert Zuid-Korea buitenlandse dienstmeisjes naar het land te lokken, zodat kersverse moeders sneller weer aan het werk kunnen na hun zwangerschapsverlof.