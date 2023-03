Wereldbevolking piekt eerder dan verwacht: eind deze eeuw minder mensen dan nu

De groei van de wereldbevolking zal eerder afnemen dan lange tijd is aangenomen. Dat stellen wetenschappers althans in een onderzoek dat zij hebben uitgevoerd in opdracht van de Club van Rome. Hun verwachting is dat de omvang van de wereldbevolking in 2046 zal pieken op 8,8 miljard mensen. Daarna zal de daling inzetten. Eind deze eeuw zullen er volgens de onderzoekers nog 7,3 miljard mensen zijn. Dat zijn er op dit moment bijna 7,9 miljard.