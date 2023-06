Enige voor mensen geschikte planeet wordt in hoog tempo verwoest, 7 van de 8 limieten overschreden • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Jeff Sullivan

De Aarde, de enige planeet in het nabije heelal die geschikt is voor bewoning door de mens, wordt in hoog tempo verwoest. De leefbaarheid wordt niet alleen bedreigd door de directe gevolgen van klimaatverandering maar ook zijn de zoetwatervoorraden in zorgwekkend tempo aan het slinken, raakt het milieu steeds meer vervuild en loopt de biodiversiteit terug. Dat constateert een team van veertig wetenschappers in het gezaghebbende tijdschrift Nature.

“We bevinden ons in het antropoceen (deel van het ho­lo­ceen, het jong­ste geo­lo­gi­sche tijd­vak, waar­in de mens in­vloed heeft op het kli­maat en het aardsysteem, red.) en brengen de stabiliteit en weerbaarheid van de hele planeet in gevaar”, zegt professor Johan Rockström, medevoorzitter van de Earth Commission, hoofdauteur van de studie en directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). Het onderzoek moet “voor het eerst kwantificeerbare cijfers en een solide wetenschappelijke basis” aanleveren “om de toestand van onze planetaire gezondheid te beoordelen, niet alleen in termen van stabiliteit en weerbaarheid van het aardsysteem, maar ook in termen van menselijk welzijn en rechtvaardigheid/gerechtigheid”, klinkt het.

Van de acht veilige, rechtvaardige grenzen die er zijn gesteld om de planeet leefbaar te houden, zijn er reeds zeven overschreden als gevolg van menselijk, dat wil zeggen industrieel, handelen. De wetenschappers stellen een aantal grenzen scherper dan collega's. Zo is in het akkoord van Parijs afgesproken de opwarming van de Aarde in te perken tot 1,5 graad. De Earth Commission trekt de grens op 1 graad omdat de gevolgen daarvan een groot deel van de wereldbevolking al hard treffen.

Ook op andere gebieden is het mis. Zo is minder van de helft van het aardoppervlak ongerept of in handen van beheerders die ecologische normen hanteren om schoon water en voortplanting in stand te houden. Om de planeet veilig te houden zou dat tussen de 50 en 60 procent moeten zijn. De experts waarschuwen dat zogeheten tipping points worden genaderd, punten waarop de vernietiging en gevolgen onomkeerbaar zijn.

Zeg later niet dat je niet gewaarschuwd was.