Energiearmoede: Wilma (61) laat huis noodgedwongen afsluiten van gasleiding

Steeds meer mensen komen ernstig in de problemen door de exploderende energieprijzen. Het AD tekent het schrijnende verhaal op van Wilma Maree (61) uit Driebergen. De vrouw heeft zich 'vrijwillig' van het gas laten afsluiten omdat de rekening van 700 euro per maand onbetaalbaar is. Ze kan daardoor niet meer warm douchen, noch haar huis verwarmen en ook zit een warme avondmaaltijd er niet meer elke dag in. Warm eten maakt ze klaar in een magnetron.

