Huishoudens laten massaal weten: #IkRedHetNietMeer

7 sep. 2022 - 13:43

Enkele tips om te besparen. 1. gebruik het eerste koude water vanuit de kraan voor thee, koffie, koken 2. b.v. aardappelen koken, eerst water verwarmen in de waterkoker, deze over de aardappel en dan pas gas aan. 3. koken de aardappelen (sperziebonen, bloemkool stomen enz) even laten doorkoken = paar minuten, houdt deksel op de pan en zet gas uit, koken vanzelf door. 4. ga naar de basis van bestaan v.w.b. de noodzakelijk voeding en houdt je aan het seizoen waarin b.v. snijbonen, doperwten etc te verkrijgen zijn m.a.w. zomer = zomergroenten - winter is wintergroenten. 5. vergelijk de prijzen in supermarkten voor je gaat kopen. Let daarbij ook goed op de inhoudt - aanbiedingen bevatten vaak minder gewicht. Niet laten verleiden door grote van de verpakking, deze is vaak maar voor 2/3 gevuld. Trap niet in de onzin twee voor een, als omrekent kosten ze het zelfde. 6. beperk het vleesgebruik - vervang deze door bonen - zelfde resultaat als vlees. 7. Laat chips en dergelijk ongezonde dingen voor wat is nl ongezond 8. Let goed op de kassabonnen, aanbiedingen worden vaak toch de oude prijs bij berekend bij de kassa 9. Heb je oudere auto vergelijk de verzekeringsmaatschappijen een WA heb al onder de 20 euro. 10. combineer verplaatsingen b.v. ga je naar de apotheek en moet ook naar de winkel die op de route ligt doe dit dan in een enkele route, kost minder tijd en bij vervoer minder aan kosten. 11. douchewater - bij geen zeepgebruik - planten of gazon - wel zeep gebruik WC enz