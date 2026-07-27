En opnieuw volgen we het draaiboek van het genocidale Netanyahu-regime Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 314 keer bekeken • Bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

Zondag reageerde Han van der Horst via kritiek op DENK en Partij voor de Dieren ook indirect op mijn opinie van zaterdag. Hoewel ik de bijdragen van Han altijd waardeer en ik me in veel van zijn opinies kan vinden, liggen onze meningen over Israël/Palestina nogal eens uiteen. Zo staan we in onze opinies over de uitnodiging aan de Israëlische ambassadeur Zvi Aviner Vapni om te komen spreken tijdens de jaarlijkse herdenking bij het Joods Kindermonument lijnrecht tegenover elkaar.

Dat er nog steeds joodse Nederlanders zijn die een verwantschap met Israël voelen is juist. Toch moeten we nu eindelijk eens af van de idee dat de Israëlische regering kan spreken namens joodse Nederlanders. De Israëlische ambassadeur vertegenwoordigt enkel en alleen de staat Israël. Bovendien vertolkt de Israëlische ambassadeur altijd de stem van de Israëlische regering die op dat moment aan de macht is.

Ambassadeur Zvi Aviner Vapni vertegenwoordigt daarmee de huidige regering-Netanyahu. Een belangrijk doel van het Netanyahu-regime is om kritiek op Israël gelijk te stellen aan antisemitisme. Door steeds maar weer Israëlische vertegenwoordigers (ten onrechte) namens joden te laten optreden, houd je deze door Israël zo graag gewenste koppeling in stand. En daarmee vergiftig je de Nederlandse samenleving, want je blijft voor talloze onwetenden vasthouden aan het Israël-is-gelijk-aan-joden-beeld. Waarmee je voor sommigen ook nog eens het beeld levend houdt dat joden in Nederland verantwoordelijk zouden zijn voor enkele van de meest gruwelijke oorlogsmisdaden van deze eeuw.

Hoewel Israël nooit het recht heeft gehad om namens joden te spreken, heeft het dat recht de afgelopen jaren definitief verspeeld. Een vertegenwoordiger van het genocidale Netanyahu-regime die tijdens een Holocaust-herdenking spreekt, is niet alleen schadelijk voor het samenleven van bevolkingsgroepen in Nederland, het beschadigt ook de acceptatie van het zo belangrijke Holocaust-onderwijs in ons land.

Met de uitnodiging aan de ambassadeur om tijdens de herdenking bij het Joods Kindermonument te komen spreken, volgen we opnieuw het draaiboek van de genocidale Netanyahu-regering. Hoewel ik me er terdege van bewust ben dat dit voor sommige joodse Nederlanders een pijnlijke constatering is, wordt het de hoogste tijd dat we inzien hóe ongelooflijk schádelijk de één-op-één-koppeling Israël-joden vandaag de dag is geworden.